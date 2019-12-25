Со вторым и третьим этапом транспортной реформы в Петербурге могут возникнуть трудности

Город может оказаться без субсидии, на которую рассчитывал.

Продолжение транспортной реформы в Петербурге оказалось под угрозой. Об этом на заседании рабочей группы Госсовета РФ в Казани сказал вице-губернатор Максим Соколов.

Проблемы могут возникнуть из-за неопределенности в реализации программ субсидирования приобретения автобусов на газомоторном топливе, передает его словам "Интерфакс". Деньги, которые должен был выделить Минпромторг, Минфин запретил тратить.

И, таким образом, второй и третий этап транспортной реформы находятся в зоне риска, поскольку та финансовая модель, что перевозчики разыграли в прошлом году, не предполагает отсутствие этих довольно существенных субсидий. Максим Соколов.

Субсидия только на одно транспортное средство может составлять от 0,5 до 2,8 млн рублей. Все зависит от габаритов автобуса и типа газомоторного топлива. Без субсидии в размере 4 млрд рублей Петербург не сможет в полном объеме перейти на сжиженный и компримированный природный газ. Соколов попросил сохранить субсидии хотя бы на этот год.

Напомним, трансфортная реформа в Петербурге стартовала 1 апреля. На первом этапе в городе открыли 24 новых маршрута, возобновили движение по 3 маршрутам, изменили трассы 19 автобусов. 3 "социальных" автобуса и 33 "коммерческих" заменили на другой транспорт.

Второй этап должен стартовать с 1 июня, а третий — с 15 июля.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов