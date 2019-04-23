В доме Брюллова на Васильевском острове откроют "Брюллофт"

Бизнесмен Михаил Скигин будет осуществлять проект вместе с братом Евгением: всего они намерены вложить в реализацию 300 млн рублей инвестиций, что составляет примерно 2/3 от их общих средств.

Стали известны подробности о скором открытии пространства "Брюллофт" в аварийном доме Брюллова на Кадетской линии. О проекте рассказал предприниматель Михаил Скигин в беседе с РБК.

Михаил будет осуществлять проект вместе с братом Евгением: всего они намерены вложить в реализацию 300 млн рублей инвестиций, что составляет примерно 2/3 от их общих средств. Оставшуюся часть денег передаст инвестор BS Аrt Development Group.

Напомним, что дом признан архитектурным памятником. Аварийность была установлена в 2008 году, а в 2016-ом он стал собственностью Петербурга. Позже здание присоединилось к программе "Памятник за рубль": согласно её условиям, реставрацию объекта нужно провести в течение 7-ми лет. Первоначально работы оценивались в 150 млн рублей, однако после поведения историко-культурной экспертизы эта сумма увеличилась.

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Фото: citywalls.ru