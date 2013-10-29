В Петербурге выставят на торги 7 объектов по программе "Рубль за метр"

Скоро здания выставят на торги. В КИО уже передан необходимый для этого перечень документации.

Петербургская программа "Рубль за метр" продолжает набирать обороты. Недавно в её рамках управляющая компания пространства "Севкабель Порт" выиграла право на аренду особняка Мессонье, который находится в аварийном состоянии. Благодаря этому, на месте разрушенного здания появится новое выставочное пространство. Об этом и других проектах "Петербургскому дневнику" сообщила заместитель директора Агентства по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга Ирина Золотовская.

Компания выступает оператором программы на территории города. На данный момент объявлены аукционы на продажу ещё семи объектов, в частности – усадьбы Львовой, усадьбы архитектора Гана в Петергофе и бывших корпусов военного госпиталя в Красном Селе.

Сейчас агентством подготовлен пакет документов и передан на рассмотрение в Комитет имущественных отношений города по семи объектам, которые в ближайшее время будут выставлены на торги. Речь о комплексе жилых домов по улице Урицкого, казарме Первого учебного морского экипажа в городе Кронштадт, трех жилых домах ансамбля "Фабричный поселок" в городе Красное Село. Кроме того, к торгам готовится документация по дому Полевой в городе Ломоносов и даче Кречева в городе Сестрорецке. Ирина Золотовская, заместитель директора Агентства по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга

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Фото: Смольный