В Петербурге намерены ввести новые правила парковки во дворах

В городе начались общественные обсуждения по проекту изменений в правила благоустройства.

Общественные обсуждения по проекту изменений в правила благоустройства стартовали в Северной столице. Предстоит рассмотреть сразу несколько нюансов, в том числе – парковку во дворах. Об этом пишет издание "Деловой Петербург".

Так, к водителям может появиться больше требований при парковке на придомовых территориях: машины не должны будут мешать проезду спецтехники коммунальщиков, а также вывозу мусора и уборке снега. Зоны, запретные для автолюбителей, планируют обозначить специальной разметкой.

Кроме того, в будущем возможно составление графиков зимней уборки внутриквартальных проездов от снега. Их будут размещать на специально предназначенных для этого стендах. На период уборки машины нужно будет изолировать из двора, нарушение этого правила правила повлечёт за собой штраф.

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Фото: Piter.TV