Петербургские медучреждения получили свыше 980 единиц нового оборудования

До конца года капитальный ремонт помещений завершится в 82 учреждениях Петербурга. Свыше 980 единиц нового оборудования будет направлено в городские поликлиники в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
В общей сложности на модернизацию и обновление оборудования в 2022 году городом было выделено около 4 млрд рублей.
Программа включает в себя не только проведение капремонта, но и открытие новых поликлиник и стационарных учреждений, создание корпусов-трансформеров и проектировка высокотехнологичных медицинских корпусов.
Ранее мы сообщили о том, что в Смольном разработали проект по освобождению мобилизованных от долгов за ЖКУ.
Фото: Пресс-служба Смольного
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