Петербургские медучреждения получили свыше 980 единиц нового оборудования

На программу "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2022 году было выделено почти 4 млрд рублей.

До конца года капитальный ремонт помещений завершится в 82 учреждениях Петербурга. Свыше 980 единиц нового оборудования будет направлено в городские поликлиники в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В общей сложности на модернизацию и обновление оборудования в 2022 году городом было выделено около 4 млрд рублей.

Программа включает в себя не только проведение капремонта, но и открытие новых поликлиник и стационарных учреждений, создание корпусов-трансформеров и проектировка высокотехнологичных медицинских корпусов.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном разработали проект по освобождению мобилизованных от долгов за ЖКУ.

Фото: Пресс-служба Смольного