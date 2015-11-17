В Смольном разработали проект по освобождению мобилизованных от долгов за ЖКУ

Мобилизованных и членов их семей освободят от начисления пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жильё и коммунальные услуги предлагают освободить петербуржцев.

В пятницу, 25 ноября, стало известно, что Смольный разработал проект постановления по освобождению мобилизованных от долгов за ЖКУ. Документ опубликовали на сайте Смольного.

Так, мобилизованных и членов их семей освободят от начисления пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жильё и коммунальные услуги предлагают освободить петербуржцев.

Жилищному комитету поручили в двухнедельный срок утвердить соответствующую форму заявления. Контролировать выполнение постановления будет вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Ранее мобилизованный учитель истории из Петербурга погиб в СВО. В администрации сообщили, что подтверждают гибель учителя, но не знают деталей.

Фото: Piter.tv

