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В Смольном разработали проект по освобождению мобилизованных от долгов за ЖКУ
Сегодня, 21:37
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В Смольном разработали проект по освобождению мобилизованных от долгов за ЖКУ

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Мобилизованных и членов их семей освободят от начисления пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жильё и коммунальные услуги предлагают освободить петербуржцев.

В пятницу, 25 ноября, стало известно, что Смольный разработал проект постановления по освобождению мобилизованных от долгов за ЖКУ. Документ опубликовали на сайте Смольного. 

Так, мобилизованных и членов их семей освободят от начисления пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жильё и коммунальные услуги предлагают освободить петербуржцев.

Жилищному комитету поручили в двухнедельный срок утвердить соответствующую форму заявления. Контролировать выполнение постановления будет вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Ранее мобилизованный учитель истории из Петербурга погиб в СВО. В администрации сообщили, что подтверждают гибель учителя, но не знают деталей.

Фото: Piter.tv
 

Теги: мобилизация, освобождение, проект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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