Проект развязки на Северном проспекте и Руставели прошёл подготовку

Документ опубликован на сайте Смольного и проходит антикоррупционную экспертизу. Развязка с эстакадами должна разделить транспортные потоки и устранить пробки на этом участке.

Власти Петербурга подготовили проект планировки и межевания территории для строительства транспортной развязки на пересечении Северного проспекта, улицы Руставели и улицы Карпинского. Документ размещён на официальном сайте Смольного и в настоящее время проходит антикоррупционную проверку.

Сейчас этот перекрёсток является одним из проблемных мест в городе — потоки машин с трёх направлений конфликтуют между собой, что регулярно приводит к образованию крупных заторов. Новая развязка с эстакадами и отдельными съездами позволит разделить транспортные потоки: автомобили смогут двигаться параллельно, не создавая помех друг другу.

В проекте планировки определены красные линии, границы зон размещения объекта и межевания территории, а также закреплены положения о размещении линейного сооружения.

Протяжённость участков будущей развязки составит: по улице Руставели — 1 700 метров, по Северному проспекту (включая эстакадное сооружение) — 730 метров, по улице Карпинского — 220 метров. Также запланировано строительство девяти объектов капитального строительства, в том числе пешеходных переходов, трансформаторной подстанции и сооружения для отвода канализационных стоков.

Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Петербурга Николая Линченко.

Ранее мы сообщили о том, что между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе на КАД перекроют одну полосу.

Фото: Telegram / ЗСД