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Мобилизованный учитель истории из Петербурга погиб в СВО
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Мобилизованный учитель истории из Петербурга погиб в СВО

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В администрации сообщили, что подтверждают гибель учителя, но не знают деталей.

В среду, 23 ноября, стало известно, что учитель петербургской школы№ 253 Владислав Пивнюк погиб в СВО. Об этом рассказали в администрации Приморского района. 

В администрации сообщили, что подтверждают гибель учителя, но не знают деталей. Пивнюк преподавал историю и обществознание. В указанной школе он проработал 4 года, а его общий стаж работы составляет 7 лет.

Ранее погибшего добровольца из Петербурга посмертно наградили орденом Мужества. Как рассказала жена петербуржца, Константин ушел добровольцем на фронт практически сразу после начала специальной военной операции, в марте.

Фото: школа253.рф

Теги: погиб, сво, учитель истории
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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