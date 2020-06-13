Мобилизованный учитель истории из Петербурга погиб в СВО

В администрации сообщили, что подтверждают гибель учителя, но не знают деталей.

В среду, 23 ноября, стало известно, что учитель петербургской школы№ 253 Владислав Пивнюк погиб в СВО. Об этом рассказали в администрации Приморского района.

В администрации сообщили, что подтверждают гибель учителя, но не знают деталей. Пивнюк преподавал историю и обществознание. В указанной школе он проработал 4 года, а его общий стаж работы составляет 7 лет.

Ранее погибшего добровольца из Петербурга посмертно наградили орденом Мужества. Как рассказала жена петербуржца, Константин ушел добровольцем на фронт практически сразу после начала специальной военной операции, в марте.

Фото: школа253.рф