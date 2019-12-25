Погибшего добровольца из Петербурга посмертно наградили орденом Мужества

Указом Президента РФ житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга Константин Симонов был награждён орденом Мужества посмертно. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Как рассказала жена петербуржца, Константин ушел добровольцем на фронт практически сразу после начала специальной военной операции, в марте. Это его вторая поездка – ранее он уже был на Донбассе.
Петербуржец проходил службу в звании рядового. Он погиб в Мариуполе при исполнении воинского долга.
Боевая награда вручена вдове Екатерине Симоновой, и его маме Ольге Некрасовой.
Ранее в Петербурге установили мемориальную доску погибшему росгвардейцу в СВО.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все