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Погибшего добровольца из Петербурга посмертно наградили орденом Мужества
Сегодня, 8:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Погибшего добровольца из Петербурга посмертно наградили орденом Мужества

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Как рассказала жена петербуржца, Константин ушел добровольцем на фронт практически сразу после начала специальной военной операции, в марте.

Указом Президента РФ житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга Константин Симонов был награждён орденом Мужества посмертно. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Как рассказала жена петербуржца, Константин ушел добровольцем на фронт практически сразу после начала специальной военной операции, в марте. Это его вторая поездка – ранее он уже был на Донбассе.

Петербуржец проходил службу в звании рядового. Он погиб в Мариуполе при исполнении воинского долга. 

Боевая награда вручена вдове Екатерине Симоновой, и его маме Ольге Некрасовой. 

Ранее в Петербурге установили мемориальную доску погибшему росгвардейцу в СВО.

Фото: Piter.tv

Теги: доброволец, орден мужества
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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