В Новороссийске убили добровольца СВО и спрятали под фанерой в сварочном цехе

В Новороссийске обнаружили без признаков жизни 30-летнего уроженца Пакистана Абдуллу Назира, вернувшегося с зоны СВО. Предположительно, с ним расправился напарник, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Абдулла постоянно пробовал себя в разных профессиях и активно вел соцсети. В последнее время он решил освоить сварочное дело. Его жена рассказала, что обучение подходило к завершению и в тот день после занятий Назира остался в мастерской. Вместе с ним в помещении находился 32-летний житель Новороссийска.
Следователи сейчас устанавливают, что произошло между Абдуллой и напарником. Уроженца Пакистана семь раз ударили по голове тупым предметом. После этого труп замотали в пленку и накрыли листами фанеры.
Сотрудники учебного центра сначала списали резкий запах на мертвых голубей. Подозреваемый выехал из страны на следующий день. По предварительной информации, он может находиться в Турции.
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Фото: Piter.tv
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