В Петербурге установили мемориальную доску погибшему росгвардейцу в СВО

Мужчина умер на второй день после начала «спецоперации».

В Петербурге установили мемориальную доску военнослужащему Росгвардии, подполковнику Ренату Гайсину, который погиб в СВО. Об этом 17 октября рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина умер на второй день после начала "спецоперации". Доску повесили на стене аудитории факультета материально-технического обеспечения войск военного института войск национальной гвардии России в Петербурге. Там ранее учился офицер. В церемонии открытия участвовали преподаватели и сослуживцы военного, а также ветераны войск.

Ренат Гайсин родился 17 октября 1982 года в Салавате (Республика Башкортостан). На службу он поступил в 2001 году. Подполковника посмертно наградили орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии