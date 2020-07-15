Российская пенсионерка избила занимавшуюся сексом в кустах пару

В Ставрополье женщина наказала молодежь, развлекающуюся в кустах под окнами дома.

Российская пенсионерка избила доской занимавшуюся сексом пару. Об этом сообщили журналисты портала "Регион Online". Они рассказали, что инцидент произошел в Ставропольском крае, когда влюбленные удобно расположились в кустах. Их интимной близости помешала местная жительница, которую называют тетя Ира. Она выразила недовольство, что два человека занимаются личными делами под окнами многоэтажного дома. Пенсионерка решила наказать провинившихся доской.

На кадрах очевидцах заснято, как тетя Ира бьет молодых людей доской. Таким образом женщина решила призвать нарушителей к порядку. Ролик быстро стал вирусным в социальных сетях.

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Видео: telegram / Ставрополье