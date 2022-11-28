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Детский сад Батенинского жилмассива восстановят по программе "Рубль за метр"
Сегодня, 15:23
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Детский сад Батенинского жилмассива восстановят по программе "Рубль за метр"

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Будущий арендатор должен выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия максимум за семь лет, чтобы получить льготную плату.

В Петербурге восстановят здание детского сада Батенинского жилмассива на Лесном проспекте. Работы будут выполнены в рамках программы  "Рубль за метр". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета имущественных отношений города.
 
 По результатам аукциона, проведенного Фондом имущества Санкт-Петербурга, договор аренды на здание-памятник на срок 49 лет может быть заключен с единственным участником торгов.

Будущий арендатор должен выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия максимум за семь лет. После восстановления здания арендатор получит право снимать площадь за льготную стоимость — 1 рубль за один квадратный метр. 

Кроме того,  в 2023 году по программе "Рубль за метр" Санкт-Петербург заключил договор аренды памятника на Посадской улице в Кронштадте.

Ранее на Piter.tv: аварийный дом Брюллова на Кадетской линии получил разрешение на реставрацию.

Фото: Pxhere

Теги: детский сад батенинского жилмассива, лесной проспект, рубль за метр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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