Детский сад Батенинского жилмассива восстановят по программе "Рубль за метр"

Будущий арендатор должен выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия максимум за семь лет, чтобы получить льготную плату.

В Петербурге восстановят здание детского сада Батенинского жилмассива на Лесном проспекте. Работы будут выполнены в рамках программы "Рубль за метр". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета имущественных отношений города.



По результатам аукциона, проведенного Фондом имущества Санкт-Петербурга, договор аренды на здание-памятник на срок 49 лет может быть заключен с единственным участником торгов.

Будущий арендатор должен выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия максимум за семь лет. После восстановления здания арендатор получит право снимать площадь за льготную стоимость — 1 рубль за один квадратный метр.

Кроме того, в 2023 году по программе "Рубль за метр" Санкт-Петербург заключил договор аренды памятника на Посадской улице в Кронштадте.

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