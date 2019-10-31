Аварийный дом Брюллова на Кадетской линии получил разрешение на реставрацию

До конца 2024 года в здании откроют новое креативное пространство с коворкингами, кафе и ресторанами.

В доме Брюллова на Кадетской линии стартовали реставрационные работы по программе "Рубль за метр". В качестве организаторов выступили Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) и BS ART Development Group. Корреспондент Piter.TV узнал, что ждёт памятник архитектуры в ближайший год.



Сейчас здание, принадлежавшее архитектору Александру Брюллову в середине XIX века, находится в аварийном состоянии. За его восстановление взялись владелец компании "BS ART Development" Александр Басалыгин и его партнёры по проекту − братья Михаил и Евгений Скигины. Последние вложат в реализацию задуманного 300 млн рублей инвестиций, а оставшуюся часть денег передаст инвестор BS Аrt Development Group. В результате на базе дома Брюллова появится креативное пространство, включающее в себя галерею, ремесленные мастерские, коворкинги, кафе и рестораны. По словам Басалыгина, проект должен полностью окупиться в течение десяти лет.



Напомним, что дом Брюллова признан объектом культурного наследия. Он был построен в 1784 году по заказу купца Грехова, а век спустя стал собственностью известного архитектора. Во времена СССР в здании располагались кондитерская, детский сад и библиотека им. Н.А. Островского. Уже в наше время, в 2008 году, дом признали аварийным, а в 2016 он стал собственностью Петербурга. Прошлым летом объект вошёл в программу реставрации "Рубль за метр", которая подразумевает приведение в порядок памятников, находящихся в плачевном состоянии. Согласно её условиям, работы нужно провести в течение 7-ми лет, при этом арендатор получает право пользования объектом на 49 лет. Первоначально проект оценивали в 150 млн рублей, однако после поведения историко-культурной экспертизы эта сумма увеличилась.



На данный момент удалось подготовить проектную документацию для проведения работ. О текущем состоянии дома Брюллова можно судить по трещинам на стенах, ветхому полу и потолкам. Также за долгие годы без реставрации ослаб фундамент здания. Исправить ситуацию и открыть новое пространство для петербуржцев и гостей города намерены до конца 2024 года.

Фото и видео: Piter.TV