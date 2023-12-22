Здание старинной казармы в Стрельне сдали в аренду по программе "рубль за метр"

Контракт о аренде достался единственному участнику торгов – ООО "Невский".

В Петербурге прошли торги, на которых было разыграно право аренды аварийного исторического здания в Стрельне по адресу: Санкт-Петербургское шоссе, 84а. По информации "Делового Петербурга", новый владелец будет обязан восстановить здание по программе "рубль за метр".

Контракт о аренде достался единственному участнику торгов – ООО "Невский". Стоимость аренды составила 394,7 тыс. рублей. Речь идёт о краснокирпичном здании бывших казарм Лейб-гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона, построенном в дооктябрьские времена.

После проведения ремонта за свой счёт, владелец сможет в течение полувека платить льготную цену за аренду здания – один рубль за каждый квадратный метр, согласно условиям программы Смольного.

Ранее мы сообщили о том, что дом Степанова на улице Константина Заслонова восстановят по программе "Рубль за метр".

Фото: Citywalls.ru (Виктор М)