Реставрацию бывшего особняка Мессонье на Кожевенной линии планируют закончить к концу 2029 года

Осенью 2023 года КГИОП выдал разрешение на организацию научных и изыскательских мероприятий, которые необходимы для подготовки проектной документации по сохранению этого здания.

Реставрация старинного особняка Мессонье, расположенного на Кожевенной линии, 38, планируется завершить до конца 2029 года. В настоящее время ведется работа над проектной документацией для его восстановления. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили представители Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Осенью 2023 года КГИОП выдал разрешение на организацию научных и изыскательских мероприятий, которые необходимы для подготовки проектной документации по сохранению этого здания. Кроме того, представители комитета отметили, что в феврале прошедшего года было дано указание разработать проектную документацию, касающуюся реставрации, ремонта и адаптации объекта для использования в современных условиях.

В то же время в КГИОП уточнили, что на сегодняшний день проект ещё не поступил на согласование.

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Фото: Дмитрий Фуфаев/ "Петербургский дневник"