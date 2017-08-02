Дом Змигродского в Сестрорецке будет отреставрирован по программе "Рубль за метр"

Загородный дом дворянина Людомира Змигродского построили в 1903-1906 годах.

В среду, 23 декабря, в пресс-службе комитета имущественных отношений сообщили, что в скором времени будет отреставрирован деревянный загородный дом дворянина Людомира Змигродского в Сестрорецке. Как отметили "Невские новости", это уже пятый памятник, реализованный по программе "Рубль за метр".

Дом располагается на на улице Андреева, 3. Его арендовал индивидуальный предприниматель. За 49 лет он должен привести объект в порядок. После этого за аренду бизнесмен будет платить один рубль за один квадратный метр, а во время реставрации 250 тысяч в месяц.

Памятник был построен в 1903-1906 годах, в 1925 году там устроили базу отдыха под названием "Трудовой курорт", который позже стал "Сестрорецким курортом".

Ранее мы писали, что историческую дачу в Сестрорецке восстановят по программе "Рубль за метр".

Фото: citywalls.ru