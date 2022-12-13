В центре Петербурга отреставрировали дома около двора Путина

В программу по обновлению фасадов вошли еще 35 многоквартирных домов.

В центре Петербурга закончили реставрировать фасад дома Николаи на Колокольной улице и дома Ерошенко в Басковом переулке, 5. Рядом с этим местом находится двор, в котором жил президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в "АиФ Санкт-Петербург".

С объектов уже сняли строительные леса. Работы сдали раньше срока.

В программу по обновлению фасадов вошли еще 35 многоквартирных домов. Проект стартовал еще в прошлом году. Рабочим предстоит восстановить облик домов-памятников, которые являются объектами культурного наследия.

Ранее на Piter.tv: труба упала на машину в центре Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного