Труба упала на машину в центре Петербурга

В центре Петербурга труба свалилась на крышу иномарки. Об этом сообщили свидетели случившегося в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".
Инцидент произошел сегодня, 15 января. Труба упала на машину на Моховой улице около дома № 17.
От удара на верхней части авто появилась вмятина. О причинах случившегося информации пока нет.
Известно, что здание, с которого упала труба, является доходным домом И. П. Струбинского.
Ранее на Piter.tv: на бульваре Красных Зорь частично обрушилась лифтовая шахта с крыши дома.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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