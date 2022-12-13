Труба упала на машину в центре Петербурга

От удара на верхней части авто появилась вмятина.

В центре Петербурга труба свалилась на крышу иномарки. Об этом сообщили свидетели случившегося в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел сегодня, 15 января. Труба упала на машину на Моховой улице около дома № 17.

От удара на верхней части авто появилась вмятина. О причинах случившегося информации пока нет.

Известно, что здание, с которого упала труба, является доходным домом И. П. Струбинского.

Ранее на Piter.tv: на бульваре Красных Зорь частично обрушилась лифтовая шахта с крыши дома.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб