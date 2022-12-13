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Труба упала на машину в центре Петербурга
Сегодня, 18:15
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Труба упала на машину в центре Петербурга

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От удара на верхней части авто появилась вмятина.

В центре Петербурга труба свалилась на крышу иномарки. Об этом сообщили свидетели случившегося в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте". 

Инцидент произошел сегодня, 15 января. Труба упала на машину на Моховой улице около дома № 17. 

От удара на верхней части авто появилась вмятина. О причинах случившегося информации пока нет. 

Известно, что здание, с которого упала труба, является доходным домом И. П. Струбинского. 

Ранее на Piter.tv: на бульваре Красных Зорь частично обрушилась лифтовая шахта с крыши дома.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

 

Теги: авария в петербурге, дом струбинского, моховая улица, труба упала на машину
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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