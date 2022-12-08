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Из коммунальной квартиры на Моховой эвакуировали более 20 человек
Сегодня, 15:56
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Из коммунальной квартиры на Моховой эвакуировали более 20 человек

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В доме горит комната. На месте случившегося работают пожарные.

Сегодня, 15 декабря, в Центральном районе произошел пожар. На Моховой в доме № 28 горела 9-комнатная коммунальная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:19. Выяснилось, что пламя охватило два квадратных метра в одной из комнат коммуналки.   

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 40 минут.           

Спасатели эвакуировали 21 жителя.  По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото:  Piter.tv             

Теги: моховая улица, мчс, пожар в коммуналке, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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