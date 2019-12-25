В Петербурге в доме, находящемся на реставрации, нашли труп женщины с ссадинами

На теле умершей обнаружены признаки насильственной смерти.

В четверг, 17 июня, в полицию Петербурга обратился заместитель начальника управления Пенсионного фонда России по Петроградскому району и заявил об обнаружении трупа женщины в доме на улице Пионерской. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело женщины 35-40 лет лежало на втором этаже указанного дома. Здание с 2008 года находится на реставрации.

На трупе имелись повреждения: рассечена левая бровь, гематома под левым глазом, с правой стороны лобной области гематома с рассечением кожных покровов. Кроме того, на теле и конечностях были множественные синяки и ссадины.

Видеонаблюдение в здании отсутствует. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

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Фото: Piter.TV