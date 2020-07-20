Пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в озере Донцо

Погибший ушел из дома 14 июня, спустя сутки он позвонил и попрощался с братом.

Вечером 16 июня спасатели Волосовского района Ленобласти достали из озера Донцо труп пропавшего без вести мужчины. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Днем этого же дня в полицию обратился брат погибшего. Он рассказал, что 14 июня его 36-летний родственник ушел из дома. В полночь 15 июня мужчина позвонил брату, попрощался и попросил прощения. После этого разговора он выключил телефон.

Возле озера Донцо нашли машину погибшего, а также ключи, телефон и документы. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее труп пожилого мужчины нашли на брусчатке на Шлиссельбургском проспекте.

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