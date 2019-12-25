Труп пожилого мужчины нашли на брусчатке на Шлиссельбургском проспекте

Погибшим оказался гражданин Украины.

Вечером 16 июня в полицию Петербурга обратилась 25-летняя девушка и заявила, что обнаружила труп пожилого мужчины возле дома на Шлиссельбургском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Труп лежал на брусчатке. Внешних признаков насильственной смерти на нем не было.

На место происшествия прибыли стражи порядка. Они установили, что погибшим оказался временно зарегистрированный в Петербурге 56-летний гражданин Украины.

Труп направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления точной причины смерти. Проверку проводит Следственный комитет.

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Фото: Piter.TV