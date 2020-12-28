Электрика убило током в БЦ на площади Конституции

Мужчина работал в указанном БЦ по договору.

Накануне в Московском районе Петербурга произошел несчастный случай. В БЦ "Лидер" на площади Конституции, 3, нашли тело 33-летнего мужчины, которого ударило током. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражам порядка удалось установить личность погибшего. Им оказался уроженец Ленинграда, который работал в указанном БЦ электриком по договору. Во время производства работ мужчину ударило током, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

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