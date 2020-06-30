Дорожная техника уничтожила незаконные съезды к уникальному озеру Донцо в Волосовском районе

Туда приезжают автомобилисты, это портит экологию природного памятника.

Дорожники уничтожили восемь незаконных съездов у озера Донцо в Волосовском районе Ленобласти. Туда нередко приезжают отдыхать петербуржцы. Об этом Piter.TV узнал от пресс-служба комитета по дорожному хозяйству области.

Работы были проведены по поручению "Ленавтодора". Общая протяженность ликвидированных дорог составила около 70 метров. Водители проезжали по ним нелегально к озеру. Место называют "Ленинградскими Мальдивами", так как там находится белый песок, однако место загрязняется из-за постоянных стихийных свалок и моек машин. Кроме того, озеро, также известно как пруд Кюрлевского карьера, имеет лазурный цвет воды.

Водоем расположен на территории природного памятника "Истоки реки Оредеж в урочище Донцо".

Видео и фото: предоставлено комитетом по дорожному хозяйству ЛО