В гараже в Ленобласти нашли труп мужчины, пропавшего без вести 9 лет назад

Мужчина находился в федеральном розыске с 13 января 2012 года.

Утром 2 августа в дежурную часть полиции через номер "112" обратился житель Выборга и заявил, что нашел на своем дачном участке в поселке Липовка мумифицированный труп мужчины. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Труп лежал в гараже, обмотанный строительной пленкой. В ходе проверки удалось установить личность погибшего. Им оказался мужчина 1963 года рождения, который пропал без вести 9 лет назад. Мужчина находился в федеральном розыске с 13 января 2012 года.

Тело направили в морг для установления причины смерти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы писали, что подозреваемого в жестоком убийстве сожительницы нашли мертвым в Ленобласти.

Фото: pexels.com