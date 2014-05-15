Житель Выборга обнаружил в своем гараже закопанный труп

На участке в поселке Липовка было найдено человеческое тело в полиэтилене.

2 августа житель Выборга, около года назад купивший участок с гаражом в поселке Липовка, обнаружил погребенные под землей человеческие останки, замотанные в полиэтиленовую пленку. О своей находке мужчина сразу заявил в полицию.

В данный момент на участке работают следователи и криминалисты, проводится весь комплекс необходимых следственных мероприятий. Источники Piter.TV сообщают, что жуткая находка произошла после того, как наружу показались фрагменты обуви, которую новый владелец поначалу принял за брошенные сапоги, оставшиеся от предыдущих хозяев.

Ранее на пепелище сарая в Отрадном нашли человеческие останки.

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