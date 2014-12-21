На пепелище сарая в Отрадном нашли человеческие останки

Во время пожара у здания обрушилась кровля.

В четверг, 29 июля, в Кировском районе Ленобласти случился пожар. Огонь охватил кирпично-щитовую одноэтажную постройку, обшитую железом. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Пожар случился в сарае на Никольском шоссе, за ж/д переездом, в Отрадном. У здания обрушилась кровля. При разборе завалов были обнаружены человеческие останки – череп и ступня. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что после пожара в частном доме в Ленобласти нашли обгоревшее тело хозяина.

Фото: pexels.com