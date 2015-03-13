После пожара в частном доме в Ленобласти нашли обгоревшее тело хозяина

Полиция Ленобласти расследует обстоятельства смерти 58-летнего мужчины, труп которого нашли после пожара в частном доме в городе Любань Тосненского района. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Информация о пожаре в деревянном доме на Круговой улице поступила в 01:44 29 июля. После тушения огня в здании обнаружили тело собственника в обгоревшем состоянии.
Труп направили в морг для установления точной причины смерти.
Ранее мы писали, что пожар в квартире на Светлановском проспекте тушили 18 спасателей.
Фото: Piter.TV
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