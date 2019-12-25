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Пожар в квартире на Светлановском проспекте тушили 18 спасателей
Сегодня, 13:36
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Пожар в квартире на Светлановском проспекте тушили 18 спасателей

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Сведения о пострадавших уточняются.

В среду, 28 июля, около часа дня на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в Калининском районе.

Прибывшие на место пожарные отметили, что в однокомнатной квартире на Светлановском проспекте, 71к2, выгорела обстановка на площади 6 "квадратов". Достоверных сведений о пострадавших пока нет.

К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Курортном районе горит лес на площади 1,5 га.

Фото: Piter.tv

Теги: калининский район, петербург, пожар, светлановский проспект
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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