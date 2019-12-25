Пожар в квартире на Светлановском проспекте тушили 18 спасателей

Сведения о пострадавших уточняются.

В среду, 28 июля, около часа дня на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в Калининском районе.

Прибывшие на место пожарные отметили, что в однокомнатной квартире на Светлановском проспекте, 71к2, выгорела обстановка на площади 6 "квадратов". Достоверных сведений о пострадавших пока нет.

К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Курортном районе горит лес на площади 1,5 га.

Фото: Piter.tv