Подозреваемого в жестоком убийстве сожительницы нашли мертвым в Ленобласти

На трупе обнаружили резаные раны руки и ноги.

Накануне в деревне Таменгонт в Ломоносовском районе Ленобласти нашли автомобиль с телом мужчины, подозреваемом в жестоком убийстве сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Тело 43-летней женщины, привязанное за шею проводом к машине, обнаружили в ночь на 28 июля в парке на Пулковском шоссе. Под подозрение в убийстве попал ее 45-летний сожитель. По данным следствия, он скрылся на своем автомобиле Mitsubishi Outlander.

В результате розыска автомобиль обнаружили вблизи деревни Таменгонт недалеко от карьера. Как сообщила пресс-служба, на теле у мужчины были резаные раны руки и ноги.

Ранее сидевший за убийство зарезал приятеля в Ленобласти.

Фото: Piter.TV