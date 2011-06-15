Ранее сидевший за убийство зарезал приятеля в Ленобласти

Подозреваемый был задержан в состоянии алкогольного опьянения.

Житель СНТ "Октябрьский" сообщил, что ранее сидевший за убийство В. убил сожителя. Выехавший наряд полиции в дачном доме нашел тело мужчины. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что в СНТ "Октябрьский" массива Келколово-2 в дачном доме с ножевыми ранениями шеи и груди обнаружен труп 55-летнего П. По подозрению в совершении данного преступления в состоянии алкогольного опьянения задержан 59-летний В.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В. в 2006 году был осужден на 6 лет по ст.111 ч.4 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Накануне муж порезал жену и убил приятеля во время пьяной ссоры в квартире на Науки.

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