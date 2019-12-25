Лазурный берег, гейзеры и пустыня: топ-5 инстаграмных мест для отдыха в Ленобласти

Редакция Piter.TV составила список самых красивых мест в Ленобласти, где можно не только отдохнуть, но и сделать красивые фотографии для Instagram.

В этом году из-за пандемии COVID-19 многим петербуржцам пришлось отложить свой заграничный отдых. Лето подходит к концу, а многие горожане даже не догадываются, что в Ленобласти есть места, где можно отдохнуть не хуже, чем на европейских курортах. Редакция Piter.TV составила список самых красивых мест в Ленобласти, где можно сделать красивые фотографии для Instagram.

Озеро Донцо

Озеро Донцо в Ленинградской области получило среди жителей Северной столицы название "петербурские Сейшелы". Дело в том, что вода в нём имеет яркий лазурный цвет, а песок на побережье белый.

Донцо находится во Волосовском районе на особо охраняемой природной территории. К нему запрещено подъезжать на автомобилях. Как оказалось, рядом растут внесенные в Красную книгу растения. Также на берегу озера запрещено организовывать туристические стоянки. Однако многие туристы игнорирует этот факт. Экоактивисты регулярно борются с тем, что многие туристы оставляют на берегу тонны мусора. Отдыхающих просят соблюдать чистоту.

Примечательно, что озеро Донцо — один из немногих водоемов, где Роспотребнадзор разрешает купаться.

Как добраться: на своей машине, так как общественный транспорт не ездит к "петербургским Сейшелам". Время в пути от Петербурга до озеро Донцо займет около 1,5 - 2-х часов. В конце июня незаконные подъезды к озеру перекопали. Местные жители рассказывают в соцсетях, что ушлые туристы нашли дорогу к водоему через лес.

Гатчинские гейзеры

Одно из самых удивительных, но малоизвестных мест в Ленобласти. Гатчинские гейзеры являются настоящими природными фонтанами посреди густого леса. Сделать селфи с чудом природы можно в любое время года. Зимой вокруг гатчинских гейзеров образуется небольшой ледник.

Отмечается, что в лесу можно найти около шести таких гейзеров. Вода из них бьёт на высоту до 2-х метров.

Как добраться: Гатчинские гейзеры расположены около деревни Корпиково. Местные жители советуют ехать со стороны Гатчины от станции "Мариенбург" по Корпиковскому шоссе до Корпиково, далее не доезжая до моста свернуть на грунтовую дорогу и доехать до садоводства. После по главной дороге садоводства нужно проехать на парковку. До "долины гейзеров" придется идти пешком по лесу. Время в пути на машине — 1,5 часа, на общественном транспорте —3,5 часа.

Борницкий карьер

Борницкий карьер получил среди петербуржцев название "барханы лазурного берега". Это рукотворный ландшафт, который расположен недалеко от деревни Новое Хинколово. Ранее здесь добывали камень для строительства, в том числе и для Казанского собора.

В Instagram за это лето в этом карьере сфотографировалось около 5 тысяч пользователей. Стоит отметить, что рядом с необычным ландшафтом находится озеро с лазурным цветом воды.

Как добраться: рукотворный карьер находится под Гатчиной, рядом с деревней Новое Хинколово. Время в пути на машине занимает — 1,5 часа, на общественном транспорте —4,5 часа.

Горчаковщинский водопад

Горчаковщинский водопад — природный каскад посреди лиственного леса. Он образовался в результате попадания реки Любаша в неглубокую, но широкую водную чашу. Высота водопада достигает нескольких метров. Петербуржцы в соцсетях отмечают, что в хорошую погоду можно принять "бодрящий душ".

Как добраться: Горчаковщинский водопад находится в Волховском районе, недалеко от деревни Горчаковщина. До станции "Волховстрой" от Петербурга курсирует электричка. После следует пересесть на автобус, идущий в сторону деревни Мыслино, мимо Горчаковщины. Согласно последним данным, он отправляется от вокзала в 13:20. Далее следует идти пешком вдоль поля по тропинке.

Время в пути на машине занимает — 2,5 часа, на общественном транспорте —4,5 часа.

Остров Маячный

Здесь расположился каменный маяк, возведённый в 1927 году. Примечательно, что он до сих пор функционирует в штатном режиме. Также на острове много зелени и красивые каменные берега. Внутри маяка расположена красная лестница.

Стоит отметить, что ранее на острове была замечена семья медведей, что подтверждает запись на жестяном листе при входе на остров. Надпись гласит: "Внимание! На острове обнаружена семья медведя. Осторожно!". Однако местные жители уверяют, что они давно не видели здесь хищников.

Как добраться: остров Маячный находится в Выборгском заливе. Петербуржцам следует добраться из Выборга до города Высоцк на маршрутке № 139. После туристам необходимо пересесть на лодку.

Время в пути на машине занимает — около трех часов.

Ранее мы сообщали о том, почему петербургские водоёмы снова признали непригодными для плавания.

Фото:яндекс.карты, ale_davydova, kotoed, corgidog_alex, malah3d, zigren, kiblickaya, dmitrysmarshavin, mrs_danic/instagram