Доля региона в общей структуре гостиничных бронирований на июль-август составила 17,7%.

Спрос на отдых в Краснодарском крае резко снизился. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на систему управления гостиничными бронированиями Travelline.

Отмечается, что доля региона в общей структуре гостиничных бронирований на июль-август 2025 года составила 17,7%. Этот показатель стал меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение связано с экологической обстановкой и ограничениями в пляжных зонах после инцидента с разливом нефтепродуктов в конце 2024-го.

Ранее мы сообщали, что в Анапе туристы при заселении будут подписывать документ о запрете купания.

Фото: pxhere.com