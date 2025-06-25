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В Анапе туристы при заселении будут подписывать документ о запрете купания

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Вместо отдыха на море туристам предложат три открытых бассейна.

В Анапе туристы при заселении в гостиницах будут подписывать документ о запрете купания. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

Отмечается, что в анкету для отдыхающих добавили специальный пункт, который запрещает посещение пляжей и купание в море. Вместо отдыха на море туристам предложат три открытых бассейна. Напомним, пляжи в Анапе закрыли для посетителей после масштабного разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года.

Ранее мы сообщали, что на Куршской косе двух тюленей выпустили в море.

Видео: Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

Теги: анапа, запрет на купание, заселение, туристы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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