В Анапе туристы при заселении будут подписывать документ о запрете купания

Вместо отдыха на море туристам предложат три открытых бассейна.

В Анапе туристы при заселении в гостиницах будут подписывать документ о запрете купания. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

Отмечается, что в анкету для отдыхающих добавили специальный пункт, который запрещает посещение пляжей и купание в море. Вместо отдыха на море туристам предложат три открытых бассейна. Напомним, пляжи в Анапе закрыли для посетителей после масштабного разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года.

Ранее мы сообщали, что на Куршской косе двух тюленей выпустили в море.

Видео: Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край