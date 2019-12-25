"Хочу купаться!". Почему петербургские водоёмы снова признали непригодными для плавания

Piter.TV поговорил с "главными по воде" и попытался разобраться, почему уже который год петербуржцам не дают купаться в городских водоемах.

Который год подряд крупные петербургские водоёмы не могут стать достойной площадкой для летних купаний горожан. Вердикт Роспотребнадзора – вода на пляжах непригодна для купания из-за несоответствия санитарным требованиям. В 2020 году ведомство признало некачественной воду на всех 24 городских пляжах и рекомендовало воздержаться от плавания в этих местах. Все что осталось делать петербуржцам – загорать на подготовленных к отдыху песках и мочить у бережка ноги или же выезжать в область к пока еще чистым озерам.

Piter.TV попробовал разобраться, почему очередной летний сезон в Петербурге проходит на одном песке и возможно ли горожанам вернуть былые времена и чистую воду в городских водоемах. Мы поговорили с главными по воде ведомствами, пловцами на открытой воде, экологами и врачами, чтобы собрать полную картину.

Коктейль "Грязная лагуна"

Что делает петербургскую открытую воду грязной и непригодной для плавания? В комитете по природопользованию рассказали, что общее состояние воды складывается из большого количества факторов. Деятельность судов, сточные воды предприятий, смыв загрязняющих веществ с дорог и прибрежных территорий, а также цветение воды в жару и осадки в совокупности превращают водоемы в грязный коктейль. Ситуацию усугубляет "замыкающее звено водной системы", в котором расположен Петербург, поэтому загрязняющие вещества кочуют с вышерасположенных водосборов в городские водные артерии.

Комитет вносит свой вклад в состояние водоемов путем проведения дноочистительных работ, уборки акваторий от загрязнений и мусора, кошения водной растительности, экологического восстановления водоемов. В ведомстве подчеркнули, что такие мероприятия не связаны с пляжами и непосредственным отдыхом горожан, но позволяют оздоровить водные объекты.

У города есть планы и по сокращению сброса загрязненных стоков в водоемы, что поможет водным объектам спустя время снова претендовать на встречи с купальщиками-любителям.

Правительством <...> принята Схема водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2025 года с учетом перспективы до 2030 года, <...> планируется полностью прекратить сброс неочищенных коммунальных стоков в водные объекты. Уже сейчас качество очищаемых стоков на канализационных очистных сооружениях ГУП "Водоканал" по азоту и фосфору <...> соответствует рекомендациям Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря. <...> По инициативе Комитета в Правила благоустройства территории <...> были внесены изменения, запретившие сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на рельеф местности. Также данными Правилами разграничены и закреплены зоны ответственности по уборке, в том числе водосборных площадей, между заинтересованными органами государственной власти, юридическими и физическими лицами, что способствует сокращению поступления загрязняющих веществ в водные объекты с поверхностным стоком. комитет по природопользованию

Чем именно "болеет" вода в городских водоемах, каждый год перед летним сезоном выясняет Роспотребнадзор. Специалисты берут во всех водных объектах пробы и рассматривают их по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Вода может быть оккупирована вредными бактериями и всевозможными "палочками" или перенасыщена токсичными веществами, приплывающими вместе с нефтепродуктами и производственными сливами. К сожалению, узнать у ведомства, какие проблемы не позволили водоемам принимать купальщиков в текущем сезоне, нам не удалось: на момент публикации материала запрос Piter.TV остался без ответа.

Раньше было лучше

От грязной воды страдают не только желающие охладиться в жару петербуржцы, но и спортсмены – пловцы на открытой воде. С каждым годом им приходится покидать все больше городских водоемов, в которых ранее было комфортно устраивать заплывы. Тренер по открытому плаванию Ирина Зайцева призналась, что тренеры и их ученики чаще всего уезжают за город, где водоемы пока чище.

Мы в начале сезона смотрели список Роспотребнадзора, увидели там одно озеро, но в обновленном списке оно исчезло. Раньше мы плавали в Озерках [имеются в виду Суздальские озера, в 2020 году попали в черный список Роспотребнадзора], но постепенно ушли оттуда. Там много отдыхающих, а чем их больше, тем хуже вода. Плавали на "Зеленой горе" в Сестрорецке, но дно было илистое, ребята выходили как шахтеры из воды. Переехали на "Офицерский пляж" там же в Сестрорецке, показалось, что вода там поприличнее [оба пляжа в 2020 году также попали в черный список Роспотребнадзора]. На вкус, как бы ни звучало, и цвет вода становится другой, особенно когда цветет. К тому же, когда много людей купается недалеко от берега, со дна поднимается песок и ил, и имеющиеся в воде частицы испражнений, выделений – все перемешивается. Ирина Зайцева

Тренер отметила, что редко кому из пловцов становилось плохо после купания в не самой чистой воде, Ирина смогла припомнить только случай недомогания после заплыва у Петропавловской крепости, но его можно списать на индивидуальные особенности организма. На сегодняшний день пловцам приходится выбирать озера за городом, где вода чище речной, к примеру, Коркинское. С него команда когда-то начала тренировки. Другие школы плавания на открытой воде используют Гребной канал, но, как призналась Ирина, качество воды там сомнительное – канал близок к городу.

По словам Ирины Зайцевой, заплывы в открытой воде набрали популярность лишь пять с небольшим лет назад, а одиночные купальщики советского времени не особенно разглашались о своем увлечении и любимых водоемах. Сколько городских водных объектов за пару десятилетий сдали свой почетный статус пригодных для плавания – вопрос.

Плавание и наказание

Сама по себе грязная вода не влечёт за собой санкций, купаться в озере или реке сомнительного цвета не воспрещается, если пляж при этом готов к летнему сезону и полностью оборудован. Как уточнили Piter.TV в комитете по вопросам законности и правопорядка, плавание в грязной воде никак не наказывается. Заплывы в "плохой" воде являются ответственностью конкретных горожан, как и, например, крайне нерекомендуемое употребление алкоголя во время отдыха под солнцем.

Главным летним штрафом традиционно становится купание в несанкционированных местах вроде заброшенных карьеров, водоемов с опасным спуском или дном, где могут поджидать арматура, коряги или канализационные и производственные сливы. Подобные места обязательно сопровождаются табличкой "Купание запрещено", и если уж полиция, спасатели или надзиратели из подразделения комитета по правопорядку ловят экстремалов с поличным, то опасное купание наказывается предостережением или, в крайних случаях, рублём. Пловцам грозит от 500 до 1000 рублей штрафа, а юрлицам – от 2000 до 4000 рублей, административные протоколы составляют сотрудники отдела регионального государственного надзора в области ЧС.

Конечно, определенные риски несет и купание в грязной воде оборудованных пляжей, иначе бы 24 водоема не оказались в черном списке Роспотребнадзора. По словам врача инфекционной больницы Михаила Мифтахутдинова, в "плохих" водоемах можно легко подхватить энтеровирус или кишечную инфекцию. Красноречивые спутники этого недуга – температура, озноб, затем рвота и диарея, которая может привести к сильному обезвоживанию. Чаще всего достаточно заглотнуть немного воды, делая заплывы или нырки. Тем же путем организм цепляет вредные лямблии, из-за которых долго тошнит и болит живот, а еще с пляжа запросто можно "прихватить" глистов. Куда более серьезные, но, к счастью, очень редкие спутники грязной воды – гепатит А, холера и брюшной тиф. Эти болезни уже не удастся пережить дома в туалетной комнате, поскольку недуги протекают очень тяжело и требуют лечения в больнице.

Если в водоеме плавают утки – это плохой знак, лучше обойти такую воду стороной. Утки и другие водоплавающие птицы – разносчики церкарий или личинок ленточного червя. Паразиты любят донный ил и водоросли, церкарий можно подцепить, пройдясь по грязному дну: паразиты проникают в кожу и вызывают так называемый зуд купальщика, аллергическую реакцию. Михаил Мифтахутдинов

Врач отметил, что принести домой с пляжа можно еще и грибковые заболевания. Грибки могут поселиться не только на пальцах и ногтях, но и на других частях тела: паразиты любят ранки на коже, слизистые и конъюнктиву глаз. Так, неприятным бонусом от купания в плохой воде может стать и вирусный конъюктивит. Слизистые глаза могут пострадать, если пловец попробует открыть глаза под водой. Жжение, резь и боль в глазах будут точными симптомами недуга.

Как знать, что "приятнее": выплатить штраф за опасное купание или уйти с пляжа с зудом и диареей из-за некачественной воды.

Дайте людям воду

Шанс побороться за чистые водоемы, как, например, за чистый воздух, у петербуржцев есть, хотя и маленький. По мнению юриста ЭПЦ "Беллона" Павла Моисеева, загвоздка кроется в отношениях городских ведомств, который эксперт назвал административным пинг-понгом. Комитеты и службы выясняют источники загрязнения воды, проводят соответствующие исследования и стараются вести различные очистные работы, но при этом за качество воды никто не отвечает и не несет ответственности за состояние водоемов.

Предупреждать табличками об опасности купания должны муниципалы, исследования проводить – Роспотребнадзор, и здесь цепочка прерывается. Кому следить за качеством? Администрации не имеют ресурсов для этого, а Роспотребнадзор просто выдает заключение. Павел Моисеев

Юрист считает, что проблему мог бы решить точный подход к борьбе с загрязнением воды. Для этого Роспотребнадзор должен определить конкретные причины плохого состояния конкретного водоема и "прописать" ему лечение: к примеру, если вода нагружена болезнетворными палочками, ей нужно хлорирование. Далее в дело нужно вступать муниципалитетам и заключать контракты на очистку водоемов в своих районах по техрегламенту, прописанному Роспотребнадзором. Выделить деньги специально на эти цели можно и по целевым программам от города, считает Моисеев, главное – внести пункт по выделению средств на очистку городских водных объектов в бюджет. Возможно, привлечь деньги на очистку можно будет, уменьшая траты на другие пункты вроде благоустройства, или внести в программу благоустройства пляжи и акватории.

С компаниями-очистителям можно заключать госконтракты и выплачивать деньги, если есть видимый результат после исследования проб воды Роспотребнадзором. Контролировать изменение качества воды может только Роспотребнадзор, поскольку знает причины загрязнения и результаты работы очистки. Павел Моисеев

Как изменится состояние водоемов к следующему году, покажет только время. Однако лето подходит к середине и еще может отличиться жаркими днями, поэтому напомним про наш дайджест подходящих мест для купания. Если не в Петербурге, то хотя бы в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте; pixabay