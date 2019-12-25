Историческую дачу в Сестрорецке восстановят по программе "Рубль за метр"

Объект сдали в аренду на 49 лет.

В Петербурге продолжается городская программа реставрации и сохранения объектов культурного наследия – "Рубль за метр". Еще одним восстановленным памятником станет Дача Н.М.Кочкина в Сестрорецке. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Объект сдали в аренду на 49 лет. Арендатор в течение 7 лет обязан отреставрировать здание и после этого весь оставшийся срок за аренду он должен платить рубль за 1 кв. метр. К торгам за рубль подготовили еще четыре памятника.

Дача Н.М.Кочкина – четвертый памятник, реализованный в Петербурге по этой программе. Первым восстановленным объектом стала Контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых на Большой Зелениной, 43. Здания были отреставрированы буквально за год.

Дом Челищева вновь появится на торгах по программе "Аренда за рубль".

Фото: lot-online