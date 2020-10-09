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Дом Челищева вновь появится на торгах по программе "Аренда за рубль"
Сегодня, 17:59
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Дом Челищева вновь появится на торгах по программе "Аренда за рубль"

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Накануне состоялись одиночные пикеты в защиту дома-памятника.

Дом Челищева на Вознесенском проспекте вновь выставят на торги по программе "Аренда памятника за 1 рубль". Об этом 9 октября сообщило издание "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитет имущественных отношений (КИО). Косвенно подтвеждена информация, что новый арендатор здания по итогам первых торгов не нашелся, заброшенный дом-памятник снова выставят на торги.

Случившееся произошло на фоне одиночных пикетов, которые состоялись накануне у самого дома и администрации Адмиралтейского района.

Мы сообщали о состоянии вопроса, что происходит с домом на Вознесенском проспекте, 36. Здание было расселено в 2011 году. В 2019-м году активисты обратили внимание, что особняк открыт и доступен мародерам. Piter.tv сделал специальный репортаж на эту тему. 

Здание включили в программу "Аренда памятника за 1 рубль" в июне прошлого года после сообщений о том, что здание находится в плачевном состоянии.  

Осенью прошлого года КИО выставил дом на торги в рамках программы. Предполагалось, что с победителем конкурса город заключит договор аренды сроком на 49 лет.

Фото: Piter.tv

Теги: дом челищева, кио, особняк челищева, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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