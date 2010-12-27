В Петербурге особняк Челищева продадут "за рубль"

С победителем торгов заключат договор аренды на 49 лет.

В понедельник, 7 октября, стало известно о том, что Смольный выставил на торги особняк Челищева. Его продадут в рамках программы "Аренда памятника за 1 рубль". Сообщает пресс-служба городской администрации.

"Имущество Санкт-Петербурга" уже объявило аукцион. Начальная цена лота составляет 2,666 миллиона рублей. С победителем торгов заключат договор аренды на 49 лет. Согласно документам, подрядчик обязуется за 7 лет восстановить здание. После этого победитель торгов будет платить аренду в размере 1 рубль за 1 квадратный метр площади.

Особняк Челищева построен в XVIII веке. На протяжении XIX - начала XX веков здание неоднократно перестраивалось и приняло свой нынешний вид в 1908 году. В разное время здание принадлежало: князьям Долгоруковым, вдове и детям адмирала Сэмюэля Грейга, действительному статскому советнику Михаилу Николаевичу Челищеву и другие.

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Фото:заброшенный петербург/вк