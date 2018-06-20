Особняк Челищева погибает в пяти минутах ходьбы от Законодательного Собрания

Еще год назад городские активисты заметили, что у здания 19 века открыты двери и выбиты стекла. Позже стало понятно, что на памятник культурного наследия набегают мародеры, и в нем живут бездомные. В прошлом месяце история Особняка Челищева стала известна всей общественности, но это никак не изменило ситуацию.

Сейчас прекрасные интерьеры особняка переживают ужасный период, а когда-то в здании размещалось палестинское благотворительное общество. В советские годы часть здания занимал пищевой трест, а часть квартир была жилой. В 2008 году Особняк Челищева расселили, и с тех пор он находится под охраной государства.

Это не просто какое-то историческое здание, это памятник регионального значения. Здесь и эксперты согласились с тем, что он действительно представляет ценность и должен охраняться. Такие здания - это история, это дух города, это то, ради чего сюда все приезжают. Приезжают к нам как раз за историей, за этим уникальным обликом архитектурным, чтобы любоваться и наслаждаться красотой. Помимо просто внешнего облика и внутренних дворов прекрасных, есть еще и интерьеры действительно ценные с подлинными печами и лепкой. Анна Капитонова, градозащитник, член президиума СПбО ВООПиК

В то время, как активисты на протяжении года привлекали внимание властей к особняку, один из ценнейших предметов дома пропал. Металлический фонарь, который является предметом охраны спилили мародеры.

Фонарь, он, конечно, очень дорого стоит, но я боюсь, что все эти конструкции просто сдали в металлолом.

Сейчас особняк Челищева город пытается продать на торгах. Его включили в программу "Рубль за квадратный метр". И хотя все это время здание все равно находится на балансе города, за его внутренним и внешним убранством никто не следит. После многочисленных писем активистов, администрация и КГИОП проверили здание и перекрыли первый этаж.

Этот первый этаж они заколотили только со стороны Вознесенскго проспекта, и там сейчас действительно металлические листы. А со стороны Римского-Корсакова, потому что дом угловой у нас, там от двери через два окна стекло просто выбито. Формально консервация эта есть, но на деле - окно полностью доступно для всех желающих.

По мнению Анны, здание может спасти только круглосуточная охрана и отопление.

С момента расселения здание стоит без отопления. С лепнины свисают сосульки, весь пол покрыт льдом. При потеплении все тает и течет по стенам. А что просто вопиюще - там растут грибы. Настоящие! Это не просто плесень, а прямо вешенки. Есть даже такие грибы, которые в особняке уже перезимовали. Они растут в самой красивой комнате, в одной из парадных. И это просто ужасно. Главное, это все происходит, когда формально государство охраняет здание.

На самом деле, при должном подходе и реставрации, все это можно очень хорошо приспособить. Внутри видно, что коридоры и арки были в советское время заложены, если их открыть и вернуть первоначльный облик, то это будет действительно погружение в 19 век.

В 2017 году активисты так же боролись за особняк Игеля, но там им не удалось сохранить исторические камины. За тот период, пока градозащитники пытались без шума договориться с городом, камины спилили. Хотя, по спасению этого здания предпринимались со стороны администрации похожие меры, что и тепрерь - первый этаж был заколочен.

В особняке Челищева еще есть камины, и нам есть за что бороться.

История с особняком Игеля длится третий год, и сейчас в нем все еще погибают шикарные когда-то интерьеры. Активисты надеятся, что дом Челищева не повторит его судьбу, и проблема решится раньше и без потери остальных предметов культурного наследия.

Видео: Piter.TV

Фото, фото в видео: vk/НЕ ВСЁ РАВНО! Адмиралтейский р-н,

vk.com/album538667_260326682