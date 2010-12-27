Градозащитники: особняк Челищева открыт и доступен мародерам

Активисты пытаются обезопасить исторический памятник, обращаясь к чиновникам из ответственных Комитетов.

Петербургский активисты рассказали о том, что уже боле дома историческое здание - особняк Челищева находится без охраны и подвергается нападению мародеров. Градозащитники заметили, что памятник регионального значения на Вознесенском проспекте имеет ценный интерьер, который привлекает злоумышленников. Также внутри помещений регулярно греются бездомные, которые могут устроить пожар.

В феврале 2018 года администрация города пыталась выставить объект на торги, но до сих пор предприниматели не интересуются покупкой здания.

Наблюдение за особняком показало, что двери памятника периодически оказываются вскрытыми, а летом здание несколько недель простояло с открытым для доступа окном-витриной рассказывают активисты

Петербуржцы направили в КГИОП и КИО обращение с просьбой разобраться с проблемой, но ни консервирование, ни круглосуточная охрана так и не была установлена.

Напомним, что "Аллегро" изменят расписание в июне из-за ремонта перегона перед границей.

Фото: активисты Петербурга