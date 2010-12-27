"Аллегро" изменят расписание в июне из-за ремонта перегона перед границей

В РЖД рассказали о причинах изменения графика для четырех составов до Финляндии.

Поезда "Аллегро" изменят график движения с 10 по 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба РЖД, Причиной перемен в расписании составов на участке от Санкт-Петербурга до Хельсинки станут ремонтные работы на территории России.

Специалисты объяснили, что на участке будет проведена модернизация перегона "Гаврилово-Верхнечеркасово". Станция располагается на расстоянии 50 километров от границы. График изменится у поездов, следующих под номерами 781, 783, 785 и 787. Они отправятся с платформы на пять минут раньше обычного времени движения.

Напомним, что "Теплосеть" завершила реконструкцию магистрали "Полюстровская" раньше срока.

Фото: Piter.tv