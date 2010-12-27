"Теплосеть" завершила реконструкцию магистрали "Полюстровская" раньше срока

Участок укреплен от возможных аварий.

В компании "Теплосеть" завершили реконструкцию участка тепломагистрали "Полюстровская". По информации от пресс-службы организации, работа закончена раньше срока. Мероприятия планировалось завершить к четвертому кварталу 2019 года, но мастера справились с ремонтом с опережением по графику.

Благодаря мероприятиям по укреплению инженерной сети, конструкция будет надежнее защищена от возможных коммунальных аварий. Напомним, что тепломагистраль "питает" 677 зданий в Калининском районе. Переключение потребителей на "Полюстровскую! произойдет после завершения отопительного сезона. Тогда же с проезжей части будут сняты ограничения движения.

Отметим, что специалисты трудились над участком по улице Васенко,расположенном между Федосеенко и Замшиной.

Напомним, что прокуратура Выборгского района Петербурга обвиняет врачей скорой помощи в многочисленных нарушениях.

Фото: Piter.tv