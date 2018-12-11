Прокуратура Выборгского района Петербурга обвиняет врачей скорой помощи в многочисленных нарушениях

Бригады госпитализировали детей в те учреждения,в которых им не могли помочь.

Прокуратура Выборгского района Петербурга выявила многочисленные нарушения со стороны бригад скорой помощи. Медики доставляли на карете экстренной службы детей в те учреждения, в которых не могли помочь пациентам с данными заболеваниями. В результате несовершеннолетних приходилось второй раз перевозить в нужное им место. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По конкретному эпизоду обвиняется бригада скорой помощи Детской городской поликлиники под номером 68. В январе 2019 года врачи доставили в больницу "Святой Ольги" двухлетнего малыша с ОРВИ и острым ринофарингитом. Однако, ребенок проходил лечение в больнице имени Филатова: он находился на стационарном лечении от острого гастроэнтерита. С этим диагнозом помочь в учреждении "Святой Ольги" не могли, поэтому пациента вернули в пятую детскую больницу, куда изначально и должны были доставить из дома.

Отметим, что специалисты выявили также три аналогичных случая. Ответственные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в суде Петербурга прошли прения по делу о взяточничестве при строительству "Крестов-2".

Фото: Piter.tv