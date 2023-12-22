Больница Святой Ольги начала принимать пациентов после капремонта

Первое инфекционное отделение детской больницы Святой Ольги открылось после капремонта. Стационар уже начал прием маленьких пациентов. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Отделение получило современное высокотехнологичное оборудование. Здесь обновили вентиляцию, которая поддерживает комфортные условия в боксах. В каждой палате появились кислородные установки, с помощью которых можно делать ингаляции.
Отметим, что ремонт начался давно. Но в график работ вмешалась пандемия. На втором этаже корпуса строительство завершилось в 2019 году. После снятия ковидных ограничений специалисты приступили к реконструкции первого.
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Фото: Piter.tv
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