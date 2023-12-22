В Комздраве петербуржцам рассказали, почему опасно часто принимать анальгетики

Врач отметил, что болеутоляющие снижают температуру, уменьшают болевые ощущения и снижают выработку защитной слизи в желудке.

В Комздраве рассказали петербуржцам, что анальгетики, жаропонижающие, болеутоляющие и нестероидные противовоспалительные препараты могут быть опасны при их бесконтрольном приеме. По словам главного внештатного гастроэнтеролога Петербурга, профессора Юрия Успенского, эти препараты могут повредить слизистую оболочку желудка, что со временем может привести к язве. Повреждение стенки желудка — смертельно опасное осложнение.

Врач отметил, что болеутоляющие снижают температуру, уменьшают болевые ощущения и снижают выработку защитной слизи в желудке. Таблетки особенно опасны для пациентов с язвой и гастритом, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, от этих препаратов лучше отказаться тем, кто курит и употребляет алкоголь.

Гастроэнтеролог порекомендовал принимать анальгетики, жаропонижающие, болеутоляющие и нестероидные противовоспалительные препараты только по назначению врача.

Если без таблеток не обойтись, принимайте их как можно меньшими дозами и как можно более короткими курсами. Юрий Успенский, гастроэнтеролог

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