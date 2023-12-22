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Врач назвал причины головокружений
Сегодня, 17:04
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Врач назвал причины головокружений

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Чаще всего головокружения связаны с ушами. Около 65-70 процентов  — это причины со стороны уха. 

Врач-отоневролог Виктор Воронов назвал причины головокружений. По словам специалиста, существует 83 неблагоприятных состояния, которые приводят к этому состоянию. Об этом медик рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Чаще всего головокружения связаны с ушами. Около 65-70 процентов  — это причины со стороны уха. 

Все помнят из биологии, что есть внутреннее ухо, там есть и слуховой центр, и вестибулярный аппарат, который отвечает за устойчивость и, в том числе за головокружения.

Виктор Воронов, врач-отоневролог

Примерно 10-15 процентов головокружений возникают по психосоматическим причинам. Еще 5 процентов — это неврология, а остальное — проблемы с сердцем, с гормонами и другие.

Если человек неожиданно ощутил головокружение, к которому добавились нарушения движения, речи или мышечной силы, нужно срочно вызвать скорую помощь. Эти симптомы сигнализируют об инсульте. 

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Фото: Pxhere

Теги: причины головокружений
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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