В суде Петербурга прошли прения по делу о взяточничестве при строительству "Крестов-2"

Обвинение и защита сошлись в том, что фигурант дела заслуживает условного наказания.

Сторона обвинения требует от фигуранта дела о хищении бюджетных средств, направленных на строительство "Крестов-2" условного срока. С таким заявлением выступили прокуроры и адвокат подзащитного Руслана Хамхокова. Отметим, что подозреваемый неоднократно предлагал взятку заместителю начальника ГУ ФСИН. В частности, тот отвечал за создание новой тюрьмы в Колпинском районе города. В общей сложности сумма достигла 388 миллионов рублей. Деньги предлагались за то, чтобы компания предпринимателя оставалась подрядчиком госзаказа.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет объявила пресс-служба Объединенных судов по региону.

Отметим, что Хамхоков раскаялся в содеянном и признал вину. Он пообещал в зале суда, что не будет совершать подобного.

Фото: Piter.tv