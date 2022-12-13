В Финляндии решение суда по поездам Allegro назвали "ничего не значащим"

В компании VR Group также отметили, что "у московского суда нет юрисдикции над договорами между сторонами".

Финская железнодорожная компания VR Group не будет перезапускать скоростные поезда Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

Решение арбитражного суда Москвы, обязавшего финского перевозчика VR и его российско-финскую "дочку" Oy Karelian Trains Ltd продолжать исполнять обязательства перед РЖД, в Финляндии назвали "ничего не значащим". Об этом телерадиокомпании Yle заявила министр Финляндии по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен.

В компании VR Group также отметили, что "у московского суда нет юрисдикции над договорами между сторонами". Также в прошлом году ж/д оператор VR списал весь подвижной состав поездов "Аллегро" и запчастей к ним на 45,4 млн евро.

Ежедневные поезда между Петербургом и Хельсинки начали ходить в декабре 2010 года. В 2020 году сообщение было прервано из-за COVID-19. Оно возобновилось в декабре 2021 года, но уже 24 марта 2022 года финские власти решили, что дальнейшее использование состава нецелесообразно, сообщение между двумя городами было прекращено.

Фото: Piter.tv