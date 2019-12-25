Поезд "Аллегро" не будет ходить между Петербургом и Хельсинки

"Аллегро" – это бренд совместной услуги двух национальных перевозчиков, российского ОАО РЖД и финского VR. Ежедневные поезда между Петербургом и Хельсинки начали ходить в декабре 2010 года.

Поезд Allegro не начнет ходить между Петербургом и Хельсинки после снятия ограничений на пересечение границы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе финской железнодорожной компании VR.

В Финляндии с 30 июня отменили запрет на въезд граждан третьих стран, в том числе граждан России. Россия отменит запрет на пересечение сухопутной границы с 15 июля.

"Аллегро" – это бренд совместной услуги двух национальных перевозчиков, российского ОАО РЖД и финского VR. Ежедневные поезда между Петербургом и Хельсинки начали ходить в декабре 2010 года. В 2020 году сообщение было прервано из-за COVID-19. Оно возобновилось в декабре 2021 года с частотой два рейса в день. В начале марта 2022 года были анонсированы планы увеличить частоту рейсов. Но уже 24 марта финские власти решили, что дальнейшее использование состава нецелесообразно, сообщение между двумя городами было прекращено.

При этом в Петербурге закончились все даты на оформление визы в Финляндию до августа.

Фото: Piter.tv